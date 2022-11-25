В Воронеже в правила землепользования и застройки внесут изменения по площади участков под домами блокированной застройки

Фото управления Росреестра по Воронежской области Фото: Предоставлено

Решение о внесении в правила землепользования изменений по площади земельных участков под домами блокированной застройки приняли на совещании в Управлении Росреестра с представителями государственной и муниципальной власти. Основанием для его принятия стали изменения, внесённые в действующее законодательство Федеральным законом от 30 декабря 2021 № 476-ФЗ. Если до 1 марта этого года сведения о блоках, внесены в ЕГРН как помещения, их собственники могут привести в соответствие назначение и вид разрешенного использования таких объектов, изменив их на здания – дома блокированной застройки. В то же время у воронежцев возникают трудности при разделе земельных участков под такими постройками.

Причиной стали принятые в Воронеже в 2017 году изменения в правилах землепользования и застройки (ПЗЗ), которые установили минимальные и максимальные размеры площади земельных участков с видом разрешённого использования – блокированные жилые дома с блок-квартирами на одну семью. Согласно им, земельный участок под таким объектом не должен быть меньше 300 квадратных метров. Действующие ПЗЗ содержат такие же требования. Зачастую жилые дома, которые фактически являются жилыми домами блокированной застройки, возводились на земельных участках с видом разрешенного использования – ИЖС. В отношении них тоже установлены предельные минимальные и максимальные размеры. Поэтому сейчас разделить земельный участок, находящийся в долевой собственности под жилым домом блокированной застройки в соответствии с 476-ФЗ, и с соблюдением действующих ПЗЗ невозможно.

– Было принято решение выйти в облдуму, Департамента архитектуры и градостроительства области и в Управление главного архитектора города с предложением проработки вопроса о внесении изменений в ПЗЗ в части установления исключения по минимальным размерам земельного участка под домом блокированной застройки, созданным до 1 марта 2022 года. Чтобы в дальнейшем наличие предельных параметров размеров земельных участков под такими объектами не препятствовало гражданам оформить самостоятельно участок под своим блоком, – прокомментировала заместитель руководителя Управления Росреестра по Воронежской области Наталья Великосельская.