Труп обвиняемого обнаружили в изоляторе в Воронежской области

Тело 37-летнего фигуранта уголовного дела нашли в камере изолятора временного содержания в городе Лиски. Сотрудниками полиции по этому поводу организована проверка. Об этом рассказали в ГУ МВД по региону 25 ноября.

Мужчина был помещен в ИВС 15 апреля 2022 года по решению Лискинскуго суда. Ему предъявили обвинение по ч. 2 ст. 228 УК РФ «Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства или психотропные вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или психотропные вещества».

24 ноября он был найден сокамерником мертвым, скончался во время сна. По предварительному заключению, смерть наступила в результате острой сердечной недостаточности. Как отмечают правоохранители, жалоб на здоровье со стороны задержанного к ним не поступало.

- В настоящее время назначено проведение проверки, направленной на установления всех обстоятельств произошедшего, - подчеркнули в ГУ МВД региона.