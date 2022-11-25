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НовостиОбщество25 ноября 2022 10:55

В Макеевке погиб младший сержант из Нововоронежа

Прощание состоялось в местном Дворце культуры
Евгения ФРОЛОВА
Фото администрации г. Нововоронежа

Фото администрации г. Нововоронежа

В Нововоронеже простились с погибшим в ходе боев в Макеевке земляком, младшим сержантом Иваном Ткаченко. Церемония прошла в мраморном зале Дворца культуры 25 ноября. Об этом рассказали в пресс-службе городской администрации.

Там пояснили, что военнослужащий погиб 8 ноября на территории Донецкой народной республики.

Ранее сообщалось, что 21 ноября здесь же, в Нововоронеже, проводили в последний путь командира отделения - командира боевой машины мотострелкового батальона войсковой части 24314, старшину Валерия Иванова.