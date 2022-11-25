В Воронежской области избитая бизнес-вумен требует с обидчицы 100 тысяч рублей

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Конфликт двух жительниц Борисоглебска на местном рынке завершился административным делом и иском на крупную сумму. Оскорбленная предприниматель, которую обидчица три раза ударила по лицу, пытается получить компенсацию в суде.

Как оказалось, заявительница и ответчица поругались еще в мае 2020 года. После этого в отношении обидчицы было заведено административное дело и ее суд оштрафовал на пять тысяч рублей. Позже истица подала иск о взыскании морального вреда, оценив его в 100 тысяч рублей.

Она указала, что насилие в отношении нее было применено в присутствии постороннего лица. Женщина утверждает, что в связи с болевыми ощущениями, обращением за медицинской помощью, прохождением судебно-медицинской экспертизы, не могла полноценно заниматься предпринимательской деятельностью, зарабатывать на жизнь и обеспечивать семью.

Кроме 100 тысяч за моральный вред, она попросила взыскать с ответчицы 10 тысяч в качестве возмещения убытков, столько же на судебные расходы и 700 рублей за оплату госпошлины.