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НовостиПроисшествия25 ноября 2022 10:06

В Воронеже многодетная мать унижала и избивала сына и дочь

Ссадины и кровоподтеки заметили школьные педагоги
Мария Щербакова
За жестокое обращение с детьми женщине придется ответить в суде

За жестокое обращение с детьми женщине придется ответить в суде

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Мать троих детей окажется на скамье подсудимых за жестокое обращение с сыном и дочерью. 31-летняя женщина унижала и оскорбляла 9-летнего мальчика и 8-летнюю девочку, а также избивала их. Об этом сообщили в прокуратуре Воронежской области в пятницу, 25 ноября.

Кровоподтеки и ссадины у детей заметили педагоги в школе. Они обратились в органы системы профилактики. Проверка подтвердила факты применения насилия к старшим детям в январе и феврале 2022 года.

В прокуратуре добавили, что обвинительное заключение утверждено. Материалы дела направили в мировой суд Железнодорожного района.