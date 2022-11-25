Воронежская пианистка сыграет землякам Чайковского, Скрябина и Рахманинова

26 ноября в «Никитинке» пройдет концерт известной воронежской пианистки Ларисы Вахтель. Она регулярно проводит музыкально-просветительские концерты в воронежском Доме актера, Доме композиторов и на других площадках, как солистка и концертмейстер выступает вместе с Воронежским академическим симфоническим оркестром, артистами филармонии, театра оперы и балета, театра драмы имени Кольцова.

В 2019 году Лариса Вахтель стала лауреатом VII Международного конкурса исполнительского мастерства для музыкантов-педагогов в Варшаве, в 2022 получила первую премию Международного видеоконкурса GRAND MUSIC ART.

В программу сольного концерта в "Никитинке" пианистка включила произведения российских авторов: «На тройке», вальс фа-диез минор Петра Чайковского, этюд ре-диез минор Александра Скрябина, «Сказку» фа минор Николая Метнера, прелюдию соль минор Сергея Рахманинова, прелюдию из цикла «Евангельские картины» Ивана Соколова.

Концерт Ларисы Вахтель состоится в 15.00 в лекционном зале четвертого этажа главного корпуса «Никитинки» (пл. Ленина, 2), вход свободный. 6+