В Воронежской области будут судить водителя за сбитого насмерть пешехода и побег с места ДТП

Расследование уголовного дела завершено Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Лисок предстанет перед судом за смертельное ДТП. На пешеходном переходе он сбил 48-летнего мужчину и скрылся с места аварии. Расследование уголовного дела в отношении 24-летнего водителя завершено. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области в пятницу, 25 ноября.

ДТП произошло вечером 24 апреля 2022 года. Мужчина ехал за рулем автомобиля «Чери» по улице Первомайская в крайней правой полосе. Перед пешеходным переходом он не стал снижать скорость, увидев загорающийся для водителей зеленый сигнал светофора. Он понадеялся на свой шестилетний стаж вождения, не учел темное время суток, а также не обратил внимание на автомобиль в левой полосе, который уступал дорогу пешеходу.

Сбив мужчину, водитель проехал небольшое расстояние и остановился. Затерявшись среди очевидцев, он наблюдал за местом происшествия, а через некоторое время сбежал. Полицейские быстро установили автомобиль, а затем и самого водителя.

Материалы направили на рассмотрение в Ленинский районный суд. Обвиняемому грозит от 5 до 12 лет лишения свободы.