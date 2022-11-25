В воронежском райцентре ребенок попал в больницу после отравления в садике

Работа детского сада остановлена Фото: Михаил ФРОЛОВ

В аннинском детском саду отравились четверо детей. Один из них попал в больницу, остальные проходят лечение амбулаторно. Их состояние не вызывает опасений. Подробности вспышки острой кишечной инфекции среди детей рассказали в пресс-службе регионального Роспотребнадзора в четверг, 24 ноября.

В учреждении санитарные врачи выявили ряд нарушений. В частности, сотрудники не соблюдали требования к температурному режиму хранения продуктов, использовали нестерильную посуду для отбора суточной пробы, игнорировали правила личной гигиены.

Напомним, работу детского сада по решению суда приостановили на 10 дней. На заседании представитель учреждения признал вину. По его словам, недочеты уже устраняют.