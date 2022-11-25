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НовостиОбщество25 ноября 2022 7:52

Плата за проезд в воронежских маршрутках может вырасти с 10 декабря

Решение примут на следующем заседании департамента госрегулирования тарифов
Мария Щербакова
Платить придется больше на 5 рублей

Платить придется больше на 5 рублей

Фото: Мария ЛЕНЦ

Плата за проезд в общественном транспорте Воронежа может вырасти уже с 10 декабря. Этот вопрос рассмотрят на заседании департамента госрегулирования тарифов в понедельник, 28 ноября. Если приказ утвердят, то в силу он должен вступить через 10 дней. Повестку заседания опубликовали на сайте регионального правительства.

Предполагается, что тариф вырастет на 5 рублей – до 26 рублей при оплате банковской картой и до 28 при наличном расчете.

Необходимость повышения платы в мэрии объяснили бедственным положением перевозчиков. При нынешних ценах транспортные компании не справляются с поставленными задачами по улучшению качества обслуживания населения.