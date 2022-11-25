Под Воронежем пострадавшему в ДТП пассажиру заплатили компенсацию в 150 тысяч рублей

Нижнедевицкие судебные приставы взыскали 150 тысяч рублей в пользу жителя Липецкой области. Мужчина пострадал в ДТП.

В октябре 2021 года на дороге Орел-Ливны-Елец-Липецк-Тербуны водитель «Рено» не уступил дорогу автомобилю «ГАЗ», хотя по правилам обязан был это сделать. Машины столкнулись. Пассажир микроавтобуса «ГАЗ» получил травмы, его здоровью, по заключению врачей, был нанесен вред средней тяжести.

Мужчина три месяца лечился сначала в стационаре, потом амбулаторно. А затем обратился с иском о взыскании компенсации морального вреда к владельцам обеих машин. В суде постановили взыскать с нарушителя правил и сельскохозяйственную организацию в Нижнедевицком районе, владеющую микроавтобусом, 150 тысяч рублей.

- Перспектива наложения ареста судебным приставом-исполнителем на имущество подстегнула организацию выплатить их часть долга в установленный срок. В итоге пострадавший пассажир получил положенные ему 150 тысяч рублей, - сообщила заместитель начальника Нижнедевицкого районного отдела судебных приставов Светлана Баранова.