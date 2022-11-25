Воронежские спортсмены завоевали две медали на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ

На дистанции 10 000 метров пьедестал был на две трети воронежским. Фото: cspsk-vrn.ru

В четверг, 24 ноября, в Краснодаре прошли заключительные гонки Кубка России по гребле на байдарках и каноэ. Три медали на них завоевали воронежские спортсмены. Они стали призерами на дистанциях 2000 и 10000 метров, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В соревнованиях байдарочников на дистанции 2000 метров третье место занял Вадим Сукочев с результатом 8 минут 13,598 секунды. Вперед он пропустил только победителя - Николая Червова, представляющего Саратовскую область и Приморский край, и москвича Алексея Булавского. Четвертым на этой дистанции стал еще один воронежец Дмитрий Трубин. А среди каноистов на дистанции 2000 м Тимур Кимсанбаев занял шестое место.

Еще две награды завоевали наши земляки на дистанции 10 000 метров. Вадим Сукочев стал вторым, а Дмитрий Трубин - третьим. Победил же снова Николай Червов. Байдарочница Мария Турищева стала четвертой на дистанции 5000 м.

Напомним, ранее на первенстве России по гребле на байдарках и каноэ воронежские спортсмены завоевали золото, серебро и две бронзы.