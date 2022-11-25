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НовостиСпорт25 ноября 2022 7:20

Воронежские спортсмены завоевали две медали на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ

На дистанции в 10 000 метров наши земляки заняли почти весь пьедестал
Юрий КОЗЛОВ
На дистанции 10 000 метров пьедестал был на две трети воронежским.

На дистанции 10 000 метров пьедестал был на две трети воронежским.

Фото: cspsk-vrn.ru

В четверг, 24 ноября, в Краснодаре прошли заключительные гонки Кубка России по гребле на байдарках и каноэ. Три медали на них завоевали воронежские спортсмены. Они стали призерами на дистанциях 2000 и 10000 метров, сообщили в региональном Центре спортивной подготовки сборных команд.

В соревнованиях байдарочников на дистанции 2000 метров третье место занял Вадим Сукочев с результатом 8 минут 13,598 секунды. Вперед он пропустил только победителя - Николая Червова, представляющего Саратовскую область и Приморский край, и москвича Алексея Булавского. Четвертым на этой дистанции стал еще один воронежец Дмитрий Трубин. А среди каноистов на дистанции 2000 м Тимур Кимсанбаев занял шестое место.

Еще две награды завоевали наши земляки на дистанции 10 000 метров. Вадим Сукочев стал вторым, а Дмитрий Трубин - третьим. Победил же снова Николай Червов. Байдарочница Мария Турищева стала четвертой на дистанции 5000 м.

Напомним, ранее на первенстве России по гребле на байдарках и каноэ воронежские спортсмены завоевали золото, серебро и две бронзы.