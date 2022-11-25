Две женщины пострадали в ДТП на трассе под Воронежем

В обстоятельствах аварии разбираются полицейские Фото: ГУ МВД России по Воронежской области.

В Новоусманском районе на трассе «Воронеж-Тамбов» «Ладу Калину» вынесло на встречку, где произошло столкновение с «Митсубиси Аутлендер». По предварительным данным, водитель, 53-летняя женщина, не справилась с управлением. ДТП произошло в 15.40 четверга, 24 ноября. Подробности сообщили в ГУ МВД России по Воронежской области.

В ДТП пострадали водитель «Лады» и пассажир иномарки – 40-летняя жительница Эртиля. С травмами их доставили в больницу. Сейчас в обстоятельствах и причинах произошедшего разбираются полицейские.