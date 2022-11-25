Археологи обнаружили в Воронеже останки женщины времен Средневековья

Археологи получили свидетельства двух исторических периодов Фото: со страницы управления по охране объектов культурного наследия ВКонтакте.

На улице Острогожская в Воронеже при раскопках археологи обнаружили погребение времен Средневековья. Речь идет об останках женщины. Об этом сообщили в пресс-службе управления по охране объектов культурного наследия в четверг, 24 ноября.

Раскопки объекта археологического наследия федерального значения «Поселение 2» проводили летом-осенью 2022 года. Исследовали участок площадью около 9 тыс. кв.м. Были получены свидетельствах двух исторических периодов: раннего железного века (V-IV вв. до н.э.) и средневековья (15-17 вв.). Помимо погребения обнаружили предметы быта поселения.

- Коллекция материалов включает индивидуальные находки и обширную коллекцию фрагментов гончарной круговой и лепной посуды, а также индивидуальные находки из глины, металла, - рассказали в управлении.

В общей сложности изучили 73 ямы, в том числе хозяйственные и столбовые, а также погребения животных.