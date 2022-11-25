Небо над Воронежем останется зарытым для гражданской авиации до 3 декабря

Росавиация продлила запрет на полеты в воронежский аэропорт еще на неделю. Ограничение будет действовать минимум до 3.45 субботы, 3 декабря. Об этом сообщили в пресс-службе Федерального агентства воздушного транспорта в пятницу, 25 ноября.

Запрет также касается аэропортов Анапы, Белгорода, Брянска, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты. Авиакомпаниям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты через Сочи, Волгоград, Минеральные Воды, Ставрополь и Москву.

Напомним, режим ограничений на полеты гражданской авиации продлили уже в 46 раз. Его ввели 24 февраля этого года, когда началась спецоперация.