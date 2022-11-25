Под Воронежем на ЖД путях нашли раненную уральскую неясыть

Неясыть находится в центре "Сердце леса" Фото: "Сердце леса" ВКонтакте.

В Воронеже на железнодорожной станции Беляево нашли раненную уральскую неясыть. Птица сидела на ДЖ путях. Об этом сообщили волонтеры центра помощи диким животным «Сердце леса» в ночь на пятницу, 25 ноября.

Сейчас неясыть находится в центре. Ее состояние оценивают как тяжелое: осмотр показал закрытый перелом бедренной кости, перелом пясти, кровоизлияние в газу. Слуховой проход наполнен кровью.

Ранее волонтеры забрали сову из села Медвежье Семилукского района. Оказалось, что это взрослый самец. У него диагностировали черепно-мозговую травму.