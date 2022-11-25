В последние выходные осени воронежцев ждут заморозки и ветер

В последние выходные ноября в Воронежской области поднимется ветер с порывами до 12 метров в секунду. При этом температура воздуха опустится чуть ниже нуля. Такой прогноз дали в региональном Гидрометцентре.

Так, в субботу, 26 ноября, в Воронежской области будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер восточной четверти 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла, днем 1-6 градусов тепла. В Воронеже также без существенных осадков. Температура воздуха ночью 0-2 градуса тепла, днем 2-4 градуса.

В воскресенье, 27 ноября, облачно с прояснениями. Днем небольшие дожди. Ветер восточной четверти 7-12 метров в секунду. Температура ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем от 1 градуса мороза до 4 градусов тепла. В областном центре от 0 до 2 градусов тепла и от 1 до 3 градусов тепла соответственно. Небольшие осадки.