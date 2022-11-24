В Воронеже наркоман ограбил мужчину во дворе его дома

47-летний житель дома на улице Ростовской на Машмете утром мирно читал сообщения в своем смартфоне на родной лавочке. Неожиданно к нему подбежал незнакомец, выхватил гаджет и дал деру. Шокированный мужчина попытался догнать грабителя, но это у него не получилось. Тогда он написал заявление в полицию.

Сотрудники уголовного розыска изучили записи камер видеонаблюдения. Вскоре они установили личность грабителя. Им оказался неоднократно судимый, в том числе и за аналогичные преступления, 33-летний бомж. Его задержали на территории Железнодорожного района. В отделе полиции бомж признал свою вину. Он рассказал, что похищенный телефон продал, а деньги потратил на покупку наркотиков.

- Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК РФ «Грабеж». 33-летнего рецидивиста отправили в СИЗО, решается вопрос об его аресте. Максимальное наказание, грозящее грабителю, - четыре года лишения свободы, - сообщили в региональном ГУ МВД.