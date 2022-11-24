В Воронеже жилец украл из подвала своего дома несколько радиаторов

В доме на улице Героев Сибиряков в одну из октябрьских ночей случилась кража. Из подвала стащили несколько металлических радиаторов, стоившие в общей сложности более 20 тысяч рублей. С заявлением о преступлении обратился в полицию индивидуальный предприниматель.

Полицейские выяснили, что вор проник в подвал, повредив пластиковое окно. Вскоре установили его личность. Оказалось, что преступление совершил 38-летний жилец того же дома, где располагается подвал. Оперативники задержали его по месту жительства и доставили в отдел полиции. Мужчина признал свою вину. И рассказал, что продал радиаторы, разместив объявление в интернете.

- Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 УК РФ «Кража». Мужчина до суда будет находиться под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, грозящее ему, - пять лет лишения свободы. Учитывая, что он уже был судим за кражи, вполне вероятен срок, близкий к этому, - сообщили в региональном ГУ МВД.