Воронежский «Факел» заключил контракт с нападающим Евгением Марковым

Президент "Факела" Роман Асхабадзе с Евгением Марковым. Фото: со страницы ФК "Факел" ВКонтакте.

Линию нападения «Факела» пополнил форвард Евгений Марков. 28-летний нападающий подписал контракт до конца сезона. Он выступал за молодежную команду петербургского «Зенита», «Енисей» (Красноярск), «Тосно», «Динамо» (Москва), «Рубин» (Казань), «Краснодар». Сезон-2021/2022 он провел в тульском «Арсенале», забив четыре мяча в 28 матчах РПЛ. В составе краснодарского клуба Марков участвовал в розыгрыше Лиги чемпионов.

О невероятном качественном усилении атаки «Факела» после прихода Маркова говорить, конечно, не приходится. Сильно забивным он никогда не был. Но «рабочая лошадка» достаточно неплохая. Плюс опыт выступления в Премьер-лиге и в Лиге чемпионов. У нынешних нападающих «Факела» и в элите российского футбола игр кот наплакал. Что уж говорить о еврокубках…

Кроме того, в клубе сообщили, что на выезд в Самару на заключительный матч с «Крыльями Советов» поедут два игрока из молодежной команды: вратарь Владислав Калиничев и нападающий Богдан Кондрамашин.