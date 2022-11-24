В Воронеже девушка перечислили мошенникам более 1,5 миллиона рублей

Нельзя верить звонящим незнакомцам! Фото: Михаил ФРОЛОВ

23-летняя жительница Левобережного района попалась на стандартную уловку мошенников. 18 ноября ей на сотовый позвонил незнакомец и представился сотрудником службы безопасности банка. Он заявил, что счет собеседницы находятся в опасности. На него якобы покушаются некие здоумышленники. И надо перечислить не только свои деньги, но и набранные на максимально возможную сумму кредитные, на «безопасные» резервные счета.

Девушка выполнила инструкции мошенников. Она сняла со счета накопления – 900 тысяч рублей и взяла в кредит еще 667 тысяч. И все эти деньги отправила на так называемые безопасные счета. Аферисты перестали отвечать на звонки. Только 23 ноября девушка поняла, что ее «кинули», и написала заявление в полицию.

- Всего 23 ноября в Воронежской области было 16 мошенничеств и 4 кражи с банковских карт, совершенных бесконтактным способом. Ущерб, причиненный доверчивым людям, составил более 7 170 000 рублей. Возбуждены уголовные дела, преступников разыскивают, - сообщили в региональном ГУ МВД.