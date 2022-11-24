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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 17:16

В райцентре Воронежской области мусоровоз ударил стрелой автобус: ранена женщина

ДТП случилось в Борисоглебске
Юрий КОЗЛОВ
кадр с видео Олега Касенкова.

кадр с видео Олега Касенкова.

Фото: Мой Борисоглебск ВКонтакте.

В четверг, 24 ноября, в 7.50, в Борисоглебске 64-летний местный житель, управлявший мусоровозом МАЗ, ехал по улице Свободы. У дома № 215А, в месте остановки общественного транспорта, от машины отскочила металлическая стрела, она врезалась в автобус ПАЗ, следовавший по маршруту «1А».

В аварии получила травмы 44-летняя пассажирка. Она сама обратилась в больницу, чтобы ей там оказали помощь. Водители мусоровоза и автобуса серьезных травм не получили.

Полицейские выясняют, почему шофер мусоровоза выехал на работу с плохо закрепленной стрелой.