В Воронеже в мэрии планируют закупить троллейбусы, способные ездить без проводов

Городские власти планирую купить троллейбусы, способные какое-то время обходиться без "рогов". Фото: из архива «КП»

В Воронеже могут появиться троллейбусы на автономном ходу. То есть способные какое-то время ездить без проводов. Такими планами поделился мэр Воронежа Вадим Кстенин в ходе прямого эфира в четверг, 24 ноября.

- Все троллейбусы, которые у нас сегодня есть, оставляют желать лучшего. Они будут заменены новыми с возможностями автономного хода, потому что главная наша задача — убрать провода в центре города, - заявил мэр.

- На данный момент контактная сеть на всех улицах, где возможно движение троллейбусов, рассчитана на движение 40 единиц транспорта. На практике на маршруты выходят несколько меньше машин. Покупка троллейбусов с автономным ходом позволила бы более оперативно находить выход в случае различных ЧП. Если по тем или иным причинам не будет работать контактная сеть, за счет питания от аккумуляторов можно будет либо продолжить путь до исправного участка, либо вернуться в депо, чтобы не создавать пробку и там снова произвести подзарядку, - пояснили в управлении информации мэрии Воронежа.

Число таких троллейбусов и сроки их покупки в мэрии пока назвать затруднились.

Уязвимость «рогатых» показали недавние капризы погоды. Из-за «ледяного» дождя все воронежские троллейбусы вынуждены были простаивать в течение полутора суток.