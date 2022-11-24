Воронежская пловчиха установила новый юношеский рекорд России

Дарья Клепикова в Казани стала рекордсменкой на спринтерской дистанции в баттерфляе. Фото: cspsk-vrn.ru

Воронежская пловчиха Дарья Клепикова обновила юношеский рекорд России на дистанции 50 метров баттерфляем. Об этом сообщили в региональном департаменте физкультуры и спорта.

Дарья установила рекорд в Казани в ходе второго этапа международных Игр Дружбы. В нем участвуют более тысячи спортсменов из 22 стран - России, Армении, Боснии и Герцеговины, Беларуси, Брунея, Ганы, Казахстана, Лаоса, Мадагаскара, Монголии, Черногории, Намибии, Нигерии, Палестины, ЮАР, Руанды, Соломоновых островов, Судана, Сирии, Тонги, Таджикистана, Уганды. В рамках этого крупного соревнования продолжается чемпионат России по плаванию на короткой воде. В четвертый день этого турнира Клепикова завоевала бронзу в плавании на 50 метров.

Дарья грамотно разложила свои силы. На предварительном этапе она показала восьмой результат - 26,78 секунды. В полуфинале Клепикова оказалась чуть быстрее - 26,42 секунды, а в сражении за награды финишировала третьей, показав рекордные для юниорской возрастной категории 25,69 секунды. Раньше лучший результат (26.03 секунды) на этой дистанции показала Розалия Насретдинова в 2013 году. Первые два места заняли спортсменки постарше из Новосибирской области. Второй стала Анита Грищенко, а победила Арина Суркова.

Напомним, пока лучшим в карьере Клепиковой стал 2021 год. На чемпионате Европы среди юниоров 2021 года она выиграла шесть золотых и одну серебряную медаль в индивидуальных соревнованиях и эстафетах. В том же году Дарья взяла две золота на взрослом чемпионате Европы на короткой воде 2021 года в эстафете.

Ранее на турнире в Казани воронежские спортсменки Александра Цветковская, Анастасия Саратова, Анастасия Маёрова и Дарья Клепикова, стали четвертыми в эстафете 4х100 вольным стилем среди 26 команд. Наши пловчихи уступили только очень сильным командам Москвы, Новосибирска и Санкт-Петербурга. А наша юная пловчиха Анастасия Саратова на своей коронной дистанции 200 метров вольным стилем она пробилась в финал, но там выступила неудачно, заняв лишь восьмое место.