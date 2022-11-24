Под Воронежем за долг деда в 30 миллионов рублей похитили его 18-летнего внука

В селе Чертовицы Рамонского района произошла криминальная «разборка» в стиле 90-х годов. Об этом сообщили в телеграм-канале «База». По данным их источника, 67-летний Виктор Е. сидел вместе с 18-летним внуком в «Ленд Крузеру». В это время подъехала другая машина, из нее вышли трое мужчин. Один из них схватил подростка и утащил в свой автомобиль. Двое других остались в «Ленд-Крузере» для жесткого разговора с его дедом.

Мужчины заявили, что пенсионер взял в долг 30 миллионов рублей и не хочет отдавать. И стали угрожать, что за это могут причинить вред здоровью его внука. Разговор продолжался трех часов. В итоге Виктор Е. подписал расписку об обязательстве выплатить долг в 2023 году. Внука тут же отпустили.

По данным «Базы», Виктор Е. написал заявление в полицию. В региональном ГУ МВД факт «разборки» в стиле 90-х оперативно не подтвердили, но и не опровергли.