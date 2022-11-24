В Воронеже ищут нового председателя Железнодорожного районного суда

Состав судей Воронежской области вновь существенно поменяется. Фото: с сайта прокуратуры Воронежской области

В Воронеже объявили конкурс на должность председателя Железнодорожного районного суда. На данный момент его возглавляет Александр Гурьев.

- Александр Иванович в отставку не уходит. Просто истекает его срок полномочий. По закону, председателем суда можно быть только два срока по шесть лет. Александр Гурьев руководит уже 12 лет. В 2017 году срок полномочий ему уже продляли. Александр Иванович может либо остаться у нас рядовым судьей. Либо снова стать председателем. Но уже в другом суде, - пояснили в пресс-службе Железнодорожного районного суда.

Также ищут нового председателя Таловского районного суда. Недавно ушла в отставку и главная судья Россошанского района Анна Рязанцева.

Кроме того, пройдут конкурсы на замещение должностей:

1. четырех судей Воронежского областного суда;

2. заместителя председателя Павловского районного суда;

3. судьи Бутурлиновского районного суда Воронежской области;

4. шести мировых судей в Центральном и Левобережном районах Воронежа, в Россошанском и Богучарском, а также в Нововоронеже.

Заявки от претендентов принимают с понедельника по четверг с 10.00 до 18.00, в пятницу - с 10.00 до 16.45 (обед с 13.00 до 14.00) в здании Воронежского областного суда по адресу: проспект Революции, дом 14А, кабинет 331.

Телефоны для информации по этим вопросам: +7 (473) 269-45-33; +7 (473) 269-45-64.