Дублер Московского проспекта в Воронеже планируют запустить в конце 2024 года

Фото мэрии Воронежа

В 2023 году воронежские власти планируют начать строительство дублера Московского проспекта. Открыть его планируют в конце 2024-го. Об этом в четверг, 24 ноября, рассказал мэр Вадим Кстенин в ходе своего прямого эфира с горожанами.

Градоначальник отметил, что дублер, а также дорога, которая соединит улицы Шишкова и Тимирязева, в комплексе позволят разгрузить дороги в Коминтерновском районе и минимизировать постоянные пробки. Сейчас, кстати, работы на участке «Шишкова-Тимирязева» уже идут опережающими темпами. Дорогу планируют открыть в 2023 году.

После запуска этих объектов можно будет говорить о БРТ или метробусе на Московском проспекте. Пока же, как подчеркнул Вадим Кстенин, учитывая трафик и безальтернативность магистрали говорить о проекте скоростного автобуса, нереально, поскольку он заберет еще две полосы движения.

Напомним, четырехполосная дорога-дублер Московского проспекта пройдет от Антонова-Овсеенко по Солнечной до центра города. Протяженность ее составит 9 км.

Также глава Воронежа рассказал о том, что в городе ежегодно увеличивается количество объектов, которые строит администрация, несмотря на санкции и пандемию коронавируса. Объективные проблемы, такие, как рост цен на некоторые стройматериалы, оборудование и нехватка рабочей силы существуют, но они решаемы.

– Приходится фактически каждый месяц пересчитывать проектно-сметную документацию исходя из того что всё время происходят колебания цены на те или иные строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование, – отметил мэр.

По его словам, принятые на федеральном уровне меры поддержки позволяют обоснованно, через государственную экспертизу по факту удорожания получать компенсацию, поэтому в Воронеже сегодня нет объектов, которые были бы под угрозой срыва строительства или реконструкции.