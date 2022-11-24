Мэр рассказал, будет ли поселок Отрадное присоединен к Воронежу

Фото мэрии Воронежа

Мэр Воронежа Вадима Кстенина 24 ноября в ходе прямого эфира ответил на вопросы горожан в официальном паблике «ВКонтакте». Градоначальнику задали резонный вопрос: планируется ли присоединение нового микрорайона «Черемушки» в поселке Отрадное к областному центру.

Вадим Кстенин пояснил, что пока Генеральным планом такое присоединение не предусмотрено и на каких комиссиях этот вопрос не обсуждался. Однако, по мнению градоначальника, этот вопрос интересный и инициатива должна идти непосредственно от самих жителей и обсуждаться на общественных случаях.

Также местные жители уточнили, будет ли решен вопрос в будущем с улучшением транспортной доступности расширяющегося микрорайона. Мэр отметил, что для этого была отремонтирована улица Урывского. Кроме того, в будущем рассматривается вопрос после того, как подойдет к завершению реконструкция Остужевской развязки, сделать проезжую часть четырехполосной.

А увеличение количества общественного транспорта, пообещал мэр, профильные чиновники обсудят с региональными коллегами, поскольку это межмуниципальные перевозки.