Завершилась викторина от "Комсомолки" и воронежского отделения Банка России

Дорогие читатели! Сегодня, как и обещали, мы подвели итоги нашей викторины, посвященной финансовой грамотности. Победителями стали первые 10 человек, приславших правильные ответы. Вот их имена: Юрий Чирков, Витя Максютин, Влад Образцов, Михаил Цюпин, Пыхова Мария, Евдокимова Алина, Кобзарь Богдан, Владимир Круглик, Екатерина Гладких, Софья Сагомонянц.

Поздравляем! Этих ребят ждут призы от воронежского отделения Банка России и экскурсия по историческому зданию на улице Театральной.

В ближайшее время мы свяжемся с победителями, чтобы обсудить технические моменты для организации экскурсии.