В Воронеже на виадуке в массовом ДТП пострадал автомобилист

Фото - ГУ МВД по региону

Авария произошла 23 ноября примерно в 19.25 часов в Воронеже у дома № 18 по улице Питомник.

По предварительным данным регионального главка, 30-летний местный житель на «Ниссан Титан» ехал в левом ряду по виадуку на улице 9 Января со стороны улицы Донбасской в сторону Проспекта Труда. Автомобилист не справился с управлением и вылетел на встречку. Там он столкнулся с «Рено Сандеро Степвей» под управлением 46-летнего воронежца. Затем машину отбросило на движущийся с ним попутно в среднем ряду автомобиль «Хонда CR-V», за рулем которого находился 58-летний местный житель. А «Хонда» ударила «Ниссан Кашкай» в правом ряду.

Фото - ГУ МВД по региону

В результате ДТП пострадал водитель автомобиля «Рено». Мужчину госпитализировали.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.