Каждый шестой житель Воронежа посетил флагманский офис Сбера

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Флагман Сбера на Кольцовской - больше чем просто банковский офис - это место, в котором посетители получают огромное количество услуг и сервисов. Он спроектирован таким образом, что обслуживание клиентов может осуществляться в любой точке филиала благодаря открытому, трансформируемому пространству. Только в Воронеже реализована концепция студии звукозаписи и видеоблогинга, а также открытого комьюнити-пространства для проведения мастер-классов.

Во флагмане клиенты могут протестировать и приобрести новейшие СберДевайсы, среди которых умные телевизоры Sber на платформе Салют ТВ и смарт тв-приставки SberBox, а также одежду и аксессуары с фирменным логотипом. Большой популярностью во флагмане пользуются сервисы СберЕаптека и СберЛогистика: более восьми тысяч клиентов получили консультации фармацевта и приобрели лекарственные средства, а через пункт выдачи заказов СберЛогистики было доставлено около трех тысяч посылок.

Для решения квартирного вопроса жители и гости Воронежа могут воспользоваться цифровым шоу-румом, реализованным совместно с застройщиками региона. Благодаря VR-экскурсиям в режиме дополненной реальности более 1800 семей Воронежа приняли решение о покупке недвижимости на базе центра «Домклик от Сбера».

Новый офис стал местом регулярных встреч и проведения образовательных мероприятий на базе комьюнити-пространства. За год в лектории Сбера, который оборудован лазерными проектами, сканером и звуковым оборудованием, было проведено более 120 мероприятий, которые посетили 3 000 человек. Лекторами выступили не только воронежские представители общественности и бизнеса, но и федеральные спикеры.

Наталия Цайтлер, председатель Центрально-Черноземного банка Сбербанка:

«Флагман в Воронеже – яркий, многофункциональный и по-настоящему уникальный офис Сбера. Он стал точкой притяжения для наших клиентов со всей страны. Мы регулярно проводим экскурсии по флагману для наших партнеров и известных представителей общественности. Именно здесь воплощена концепция синергии цифровых технологий и комфортного, функционального обслуживания клиентов в офисе. За год работы специалисты банка помогли более чем 160 тысячам наших клиентов. Флагман стал местом, где мы предлагаем новые продукты, сервисы и знания, которые помогают нам совершенствовать нашу модель обслуживания и улучшать взаимодействие с клиентом».