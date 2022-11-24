В воронежском селе ввели карантин по бешенству животных

В слободе Шапошниковка Ольховатского района власти региона установили карантин из-за выявленного случая заражения бешенством животных. Эпизоотический очаг найден на территории, прилегающей к дому №69/5 на улице Школьной.

Соответствующий указ о введении карантина подписал губернатор Александр Гусев. Документ разместили на региональном правовом портале 24 ноября.

Теперь в слободе Шапошниковка запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия с животными. Кроме того, сельчанам нельзя вывозить своих питомцев за пределы населенного пункта, а также торговать ими. Ограничения продляться до 22 февраля 2023 года.