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НовостиОбщество24 ноября 2022 8:12

В воронежском селе ввели карантин по бешенству животных

Очаг выявили в Острогожском районе
Евгения ФРОЛОВА

В слободе Шапошниковка Ольховатского района власти региона установили карантин из-за выявленного случая заражения бешенством животных. Эпизоотический очаг найден на территории, прилегающей к дому №69/5 на улице Школьной.

Соответствующий указ о введении карантина подписал губернатор Александр Гусев. Документ разместили на региональном правовом портале 24 ноября.

Теперь в слободе Шапошниковка запрещено проводить ярмарки, выставки и другие мероприятия с животными. Кроме того, сельчанам нельзя вывозить своих питомцев за пределы населенного пункта, а также торговать ими. Ограничения продляться до 22 февраля 2023 года.