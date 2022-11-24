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НовостиПроисшествия24 ноября 2022 7:38

В столкновении двух иномарок пострадал 13-летний воронежец

Подросток и двое взрослых попали в больницу
Евгения ФРОЛОВА
Фото - ГУ МВД по региону

Фото - ГУ МВД по региону

В Новоусманском районе полицейские устанавливают обстоятельства столкновения автомобилей «Тойота Прадо» и «Фольксваген Поло». В результате аварии пострадал один из водителей и двое пассажиров - 42-летняя женщина и 13-летний подросток. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону 24 ноября.

Авария произошла днем ранее, примерно в 08.50 на 44 км автодороги «Воронеж-Тамбов». По предварительным данным полиции, 31-летний житель Тамбовской области на «Тойоте» пошел на обгон. Автомобилист не убедился в безопасности маневра и столкнулся с автомобилем «Фольксваген», за рулем которого находился 47-летний воронежец.

В результате ДТП травмы получил водитель «Фольксвагена» и его пассажиры – женщина и ребенок. Их госпитализировали.

По факту аварии полиция проводит проверку, устанавливает обстоятельства и причины произошедшего.