В Воронежской области «Лада» сбила 91-летнюю пенсионерку

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Авария произошла 23 ноября в поселке Дугинка Бобровского района. 23-летний парень сбил переходившую дорогу пожилую женщину. Подробности рассказали в ГУ МВД по региону.

По предварительным данным полиции, ЧП случилось у дома № 2 примерно в 06.50. Молодой человек на автомобиле «Лада Калина» не выбрал безопасную скорость движения и допустил наезд на пешехода. Старушка в это время переходила проезжую часть с правой обочины налево по ходу движения машины.

В результате ДТП 91-летняя местная жительница получила телесные повреждения. Ее доставили в больницу, где она в течении суток скончалась.

По данному факту полицейскими проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего.