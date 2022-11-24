Депутат в Воронеже выступил за рассекречивание авторов Telegram-каналов

Фото из архива КП Фото: из архива «КП»

Депутат Воронежской гордумы Александр Сысоев выступил с призывом деанонимизировать авторов Telegram-каналов, у которых количество подписчиков превышает три тысячи. Для этого он намерен обратиться в Роскомнадзор. Об этом 23 ноября парламентарий написал в своем Telegram-канале.

По его словам, некоторые анонимные посты являются «инфотерроризом» и «надписями на заборе». А закон полноценно не регламентирует сферу публикаций в Telegram.

– Не находясь в правовом поле, авторы анонимных каналов, которые «полощут» свои объекты, считают свое занятие журналистикой. Но настоящие журналисты, безусловно имея право на отражение действительности и свой комментарий, подписываются под текстом. Вот тогда это свобода слова. Ты можешь сказать то, что считаешь нужным, но к тебе могут апеллировать, — написал парламентарий.

Как отреагирует Роскомнадзор на инициативу, пока неизвестно.