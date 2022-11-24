Воронеж утром в четверг встал в 7-балльных пробках

Фото из архива КП Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Утром 24 ноября в Воронеже автомобилисты, едущие на работу, попали в 7-балльные заторы. По основным магистралям в разных районах города практически невозможно проехать. Малиновым пестрят – Московский проспект, Антонова-Овсеенко, Димитрова, Ломоносова, Остужева, 20-летия Октября и многие другие.

Проблема на левом берегу с выезда с Чернавского моста. Сильный затор на Шишкова из-за ремонтных работ. Непростая ситуация на перекрестке возле Цирка.

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