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НовостиОбщество23 ноября 2022 17:02

Воронежской горэлектросети грозит штраф от УФАС

Компанию уличили в завышении цен на аренду опор для интернет-провайдеров
Елена ФЕДЯШЕВА
Елена ФЕДЯШЕВА
Фото из архива

Фото из архива

Фото: Елена ФЕДЯШЕВА

Интернет-провайдер «Телеком-Сервис» пожаловался в воронежское антимонопольное управление на дифференцированные расценки на аренду опор для размещения воздушных линий электропередач в Воронеже.

Рассмотрев заявление УФАС установило, что АО «Воронежская горэлектросеть» занимает доминирующее положение на рынке указанных услуг. При этом для одних организаций стоимость аналогичных услуг составляет 30 рублей, а для других от 133 до 493 рублей. Экономического обоснования такого разброса цен АО «Воронежская горэлектросеть» в Управление не представило.

Управление усмотрело в действиях горэлектросети признаки нарушения Закона о защите конкуренции, что ущемляет интересы неопределенного круга потребителей.

Горэлектросети выдали предупреждение, однако в установленные сроки компания мер не приняла. В связи с этим в ее отношении возбуждено дело о нарушении антимонопольного законодательства. В случае установления вины в соответствии с КоАП РФ организации грозит штраф.