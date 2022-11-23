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НовостиОбщество23 ноября 2022 16:06

Воронежский краеведческий музей проводит конкурс детского рисунка

Ребятам предлагают пофантазировать на тему зимовья зверей
Ирина КАЗАНИНА

Воронежский областной краеведческий музей организует онлайн-конкурс детского рисунка на тему «Зимовье зверей».

- Проявите все свои творческие навыки: изобразите, как же звери проводят свое время зимой. Не ограничивайте полет фантазии: хотите нарисовать зеленого зайчика – рисуйте, возможно, вы открыли новый вид! – сообщают организаторы.

Рисунки (не более одного от каждого участника) необходимо присылать сообщения группы музея в соцсети «ВК» или предложенные новости. Победителя определят в ходе онлайн-голосования. Будет три призовых места.

Обладатель 1 места получит бесплатные билеты во все филиалы нашего музея на две персоны.

Победитель с номером два получит бесплатные билеты в Основное здание и на «Гото Предестинацию» на две персоны.

Занявший третье место получит бесплатные билеты в Основное здание на 2 персоны.

Работы принимаются до 24 декабря. 25 декабря начнется голосование, которое продлится до 12.00 4 января Награждение победителей пройдет 6 января в 11:30 в Основном здании краеведческого музея.