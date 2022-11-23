В ноябре жильцы 21 воронежского дома выбрали себе управляющую организацию

Государственная жилищная инспекция Воронежской области сообщила, что в ноябре в ведомство поступило 21 заявление от УК о внесении сведений в реестр лицензий Воронежской области об управлении многоквартирными домами. Эти решения были приняты собственниками на общих собраниях домов:

ул. Южно-Моравская, д. 9

ул. Туполева, д. 23,

ул. Иркутская, д. 23,

25 Января, д. 14,

25 Января, д. 4,

9 Января, д. 213,

ул. Ген. Лизюкова, д. 18,

ул. Ген. Лизюкова, д. 16,

ул. Ленинградская, д. 134,

ул. Циолковского, д. 2,

ул. Богдана Хмельницкого, д. 66,

ул. Красноармейская, д. 62,

ул. Краснознаменная, д. 4,

пр. Труда, д. 29,

ул. Путиловская, д. 2А,

ул. Щорса, д. 105,

ул. Челюскинцев, д. 136,

г. Семилуки, ул. Курская, д. 46Б,

г. Острогожск, ул. Трудовая, д. 1,

г. Павловск, ул. Гагарина, д. 47,

Новоусманский район, п. Шуберское, мкр. Молодежный, д. 2, 3 и 4.

ГЖИ информирует собственников этих домов, что в случае сомнений в достоверности проведенного собрания, они могут обратиться в ГЖИ для получения необходимых сведений. Обращение в орган госжилнадзора можно направить с помощью личного кабинета в ГИС ЖКХ https://dom.gosuslugi.ru/#!/main. Отдельная регистрация в системе не требуется, достаточно иметь подтвержденную запись на портале «Госуслуги».