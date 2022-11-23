Управление Росреестра проведет "горячую линию" для воронежцев

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В четверг, 24 ноября, воронежское управление Росреестра проведет «горячую линию». Жители региона смогут пообщаться со специалистами в период с 11:00 до 13:00. Вы сможете получить консультацию по вопросам государственной регистрации прав, кадастрового учета объектов недвижимости, согласования местоположения границ земельных участков, проведения процедуры межевания, а также исправления реестровых и технических ошибок в сведениях ЕГРН.

Вопросы будут принимать по телефонам:

– 8 (473) 210-76-25;

– 8 (473) 210-76-26.