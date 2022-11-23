Жительница Воронежской области потеряла больше 7 миллионов при игре на бирже

Мошенники обманули 41-летнюю жительницу Острогожского района Воронежской области, пожелавшую играть на бирже. Потерпевшей прислали на почту письмо, рассказывающее о выгодах такого заработка со ссылкой на одну из инвестиционных площадок. Авторы письма пообещали бесплатное обучение и высокий доход. После регистрации на сайте потерпевшей в одном из мессенджеров ей написал куратор, который предоставил незамысловатую схему аферы. Женщину убедили вложить деньги в операцию. Почти полтора месяца она переводила мошенникам различные суммы, отслеживала в приложении рост своих активов, которые сразу переводились в иностранную валюту.

- Когда сумма вложений достигла 7 690 231 рублей, местная жительница захотела вывести заработанные деньги. Однако лжеброкер ей пояснил, что для этого требуется внести взнос в сумме 600 000 рублей, - рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Воронежской области.

Поняв, что её обманули, потерпевшая обратилась в полицию, где по ее заявлению возбудили уголовное дело.