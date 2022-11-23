Воронежские полицейские ищут свидетелей смертельного ДТП на улице Парусной

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

Воронежский отдел по расследованию ДТП разбирается в обстоятельствах смертельной аварии, произошедшей 28 мая 2020 года у дома №13 на улице Парусной в Воронеже. Там около 12 часов дня столкнулись мотоцикл "Сузуки", без государственного регистрационного знака под управлением 15 - летнего местного жителя, и автомобиль "БМВ", под управлением 38 -летней жительницы Воронежа.

В результате ДТП несовершеннолетний водитель мотоцикла получил тяжелые травмы, от которых впоследствии скончался в медицинском учреждении.

Следователи просят всех, кто является очевидцем либо обладает значимой информацией об указанном происшествии, просим сообщить по телефону: 8(473) 251-10-82.