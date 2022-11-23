Воронежские дошкольники стали помощниками инспекторов дорожного движения

Фото управы Ленинского района Фото: Предоставлено

В детском саду № 103 Ленинского района состоялось посвящение воспитанников старшей группы в юные помощники инспекторов движения.

Команда юных помощников инспекторов движения, это добровольное объединение воспитанников старшей дошкольной группы, созданное при поддержке ГИБДД для формирования у детей специальных знаний, умений, практических навыков безопасного поведения на дороге.

- Осуществляя работу по ознакомлению детей с правилами дорожного движения, педагоги дошкольного образовательного учреждения уверены, что знания и навыки движения по улице, полученные в детском саду, служат фундаментом для подготовки ребенка к обучению в школе, обеспечивают самостоятельность и культуру поведения на улице наших выпускников, - отметила заведующая детским садом № 103 Светлана Санина.

Мероприятие прошло в игровой форме и включало в себя несколько этапов: тематические концертные номера, викторины, театральные сценки. Дети с удовольствием соревновались в знании правил дорожного движения, вместе с взрослыми разбирали реальные дорожные ситуации, рассказывали о применении различных дорожных знаков.