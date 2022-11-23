В Воронеже на улице Артамонова подмыло асфальт

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Воронежцы опубликовали в соцсетях фотографию подмытого водой участка дороги на улице Артамонова. В районе дома №12а просел грунт, и под слоем асфальта образовалась пустота. Покрытие уже начало трескаться. В мэрии Воронежа сообщил, что причина просадки асфальта, как правило, связана с проходящими под землей коммуникациями. Администрация Железнодорожного района уже в курсе проблемы и направила на место работников районного комбината благоустройства. Они выставят ограждение на опасном участке.

После этого чиновники установят причины провала, а также организацию, на балансе которой находятся расположенные под дорогой сети.

- В соответствии с действующей нормативной базой, он будет обязан устранить причину и провести восстановление участка, - добавили в пресс-службе горадминистрации.