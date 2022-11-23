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НовостиЗвезды23 ноября 2022 12:34

В Воронеже отменили дважды перенесенный концерт Валерия Меладзе

Не состоится также и детское новогоднее представление
Ярослав ИВАНОВ
Валерий Меладзе

Валерий Меладзе

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Организаторы воронежского концерта Валерия Меладзе не стали доводить переносы его выступлений до абсурда (как в случае со Стасом Михайловым, концерт которого перенесли в шестой раз) и отменили его. Напомним, первоначально выступление Меладзе планировалось 27 февраля в Event-Hall, но его перенесли сначала на 1 июня, а потом на 27 ноября. Можно сдать билеты.

Отменили еще и спектакль "Снежная Королева", который собирались показать 6 января в Доме актера.

Сайт vrn.kp.ru ранее сообщал о многочисленных срывах звездных гастролей - Киркорова, Билана и других