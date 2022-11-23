В Воронежской области намолотили 5778 тысяч тонн зерновых

К 1 ноября в Воронежской области собраны зерновые и зернобобовые культуры на площади 870 тысяч гектаров. Хозяйства намолотили 5778 тысяч тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 47 процентов больше прошлогодних показателей.

Собрали 524 тысячи тонн картофеля (83 % от уровня прошлого года) и 345 тысяч тонн овощей (97 %). Средняя урожайность зерновых культур составила 44 центнера с гектара, картофеля – 145, овощей – 199 центнеров с гектара.

Рекордсменом по урожайности зерновых стал Лискинский район, где собрали 57 центнеров с гектара.

По состоянию на 1 ноября в хозяйствах всех категорий намолочено 730 тысяч тонн подсолнечника (на 30 % меньше уровня прошлого года) и накопано 2966 тысяч тонн сахарной свеклы (на 19 % меньше).

В то же время урожайность подсолнечника в этом году выросла с 23 до 27 центнеров с гектара, а сахарной свеклы – с 352 до 452 центнера с гектара.

Аграрии уже посеяли 392 тысяч гектаров озимых культур, что на 24 процента меньше прошлогоднего.