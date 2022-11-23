Под Воронежем грузовик застрял в кювете из-за снегопада

В Воронежской области водителю большегруза DAF, съехавшего с дороги из-за непогоды, пришлось ночевать в кювете. Потому что никто из проезжавших автомобилистов не остановился помочь.

Шоферу повезло, что утром его фуру на обочине на выезде из Панино заметили выехавшие на патрулирование района инспекторы ДПС. Водитель рассказал полицейским, что следовал в Тамбовскую область,но в условиях аномального снегопада и сильного ветра не справился с управлением, машина съехала с дороги. Фура не получила повреждений, но щофер не смог самостоятельно вызволить тяжелую машину из снежного плена. Дальнобойщик пытался просить помощи у водителей проезжавших мимо машин, но никто из них так и не остановился.

Госавтоинспекторы вызвали спецтехнику, чтобы вытащить грузовик на дорогу.