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НовостиОбщество23 ноября 2022 11:24

В Воронежской области матери отказали в пособии на детей из-за машины, зарегистрированной на однофамильца супруга

Нарушение устранили после вмешательства прокуратуры
Ярослав ИВАНОВ

Жалобу в прокуратуру написала жительница Таловского района после того, как ей отказали в выплате ежемесячного пособия на малолетнего ребенка. В районном управлении соцзащиты такое решение мотивировали тем, что в семье зарегистрировано два автотранспортных средства.

- В ходе проверки выяснилось, что собственником одного из автомобилей является уроженец Тюменской области, анкетные данные которого полностью совпали с фамилией, именем, отчеством и датой рождения супруга заявительницы. Прокуратура добилась, что управление соцзащиты населения Таловского района устранило нарушения. Женщине назначена ежемесячная денежная выплата на ребенка, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.