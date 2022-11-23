Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Воронеж
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Воронеж
0°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 ноября 2022 11:10

В 10 селах Воронежской области обнаружили несанкционированные свалки

Заставить устранить их администрации поселений придется через суд
Ярослав ИВАНОВ
.

.

Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Сотрудники Острогожской прокуратуры обнаружили в районе нарушения природоохранного законодательства. В 10 селах нашли несанкционированные свалки.

- Ранее прокурор уже предупреждал руководителей сельских администраций об устранении нарушений закона. Но каких-либо мер к ликвидации свалок до настоящего времени не приняли. В связи с этим прокуратура направила в суд 10 исков о признании бездействия администраций Ольшанского, Петропавловского, Солдатского, Терновского и других сельских поселений незаконным и возложении обязанности устранить нарушения природоохранного законодательства, - сообщили в прокуратуре Воронежской области.