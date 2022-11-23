Воронежские чиновники назвали новую стоимость проезда в маршрутках

Фото Елены Федяшевой Фото: из архива «КП»

В департаменте государственного регулирования тарифов области раскрыли главную интригу последних дней – размер нового тарифа на проезд в общественном транспорте. Ранее чиновники сообщали, что стоимость проезда в маршрутках Воронежа вырастет уже до нового года.

23 ноября в правительстве сообщили, что новый тариф составит 26 рублей при оплате банковской картой и 28 рублей при наличном расчете. Известно, что повышение стоимости проезда состоится в декабре, однако точную дату еще не определили.

Среди причин очередного роста стоимости билета в мэрии называют бедственное финансовое положение перевозчиков, которые при нынешних ценах не справляются с поставленными перед ними задачами обеспечения качественных пассажирских перевозок.

В правительстве области также напомнили, что в рамках программы развития пассажирского транспорта в 2023 году бюджет выделит еще 2,5 миллиарда рублей на покупку новых, комфортабельных автобусов, в том числе и для перевозок внутри Воронежа.