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НовостиОбщество23 ноября 2022 10:52

В Воронежской области до вечера 24 ноября объявили желтый уровень опасности по гололеду и туману

А сейчас предупреждение действует по мокрому снегу и ветру
Ярослав ИВАНОВ
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Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Воронежская область попала в зону желтой погодной опасности по четырем показателям. Согласно прогностической карте федерального Гидрометцентра по ЦФО, до 18 часов 23 ноября по области ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду и мокрый снег с налипанием на провода (об этом воронежцев уже предупредили спасатели).

Кроме того, с вечера 23 ноября и до 18 часов 24 ноября по области ожидается туман и гололедица.

Из-за таких погодных условий увеличивается опасность ДТП, а также аварий в сфере ЖКХ – обрывы проводов, падение ветхих конструкций, будьте внимательны.

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, по области энергетики восстанавливают массовые обрывы на ЛЭП